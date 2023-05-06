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Golcü İlkay Gündoğan! Tek başına United'ı devirdi

Spor Haberleri

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında İlkay Gündoğan'ın golleriyle Leeds United'ı 2-1 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Manchester City, Leeds United ile karşı karşıya geldi. City, karşılaşmayı 2-1'lik skorla kazandı.

GOLLER İLKAY'DAN

Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 19 ve 27. dakikalarda İlkay Gündoğan kaydetti. Leeds'in tek sayısı ise 85'te Rodrigo'dan geldi.

Golcü İlkay Gündoğan! Tek başına United'ı devirdi

BİR DE PENALTI KAÇIRDI

2 golle maça damga vuran İlkay Gündoğan, 84. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Manchester City FC İlkay Gündoğan Spor Haberler

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