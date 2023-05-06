Golcü İlkay Gündoğan! Tek başına United'ı devirdi
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Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında İlkay Gündoğan'ın golleriyle Leeds United'ı 2-1 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Manchester City, Leeds United ile karşı karşıya geldi. City, karşılaşmayı 2-1'lik skorla kazandı.
GOLLER İLKAY'DAN
Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 19 ve 27. dakikalarda İlkay Gündoğan kaydetti. Leeds'in tek sayısı ise 85'te Rodrigo'dan geldi.
BİR DE PENALTI KAÇIRDI
2 golle maça damga vuran İlkay Gündoğan, 84. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.