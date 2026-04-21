Erkek Golbol Milli Takımı, Kastamonu'da kampa girdi

Erkek Golbol Milli Takımı, Çin'de düzenlenecek 2026 IBSA Golbol Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da kampa girdi.

Milli takım, Çin'de 6-16 Haziran'da düzenlenecek Golbol Dünya Şampiyonası hazırlıklarına Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde başladı.

Milli takım antrenörü Ali Tekçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kastamonu'da ilk kez kamp yaptıklarını söyledi.

Dünya Şampiyonası'na 16 ülkenin katılacağını ifade eden Tekçi, "Biz son Avrupa şampiyonuyuz. Önceki dönemlerde güzel bir hazırlık süreci geçirdik. Ankara Eryaman Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde kamplarımızı yapmıştık. Bu kampımızda da Kastamonu'ya geldik. Çok beğendik." dedi.

Kampa bu ayın sonunda ara vereceklerini, mayıs ayı itibariyle tekrar başlayacağını anlatan Tekçi, şunları kaydetti:

"Diğer kampımızı da yine Kastamonu'da yapmayı düşünüyoruz. Şu anda hedeflediğimiz doğrultusunda çalışmalarımız devam ediyor. Herhangi bir sıkıntımız yok. Sporcuların motivasyonu, konsantrasyonu çok iyi durumda. Rakiplerimiz çok iyi, biz de iyiyiz. Biz buraya Avrupa Şampiyonu olarak gideceğiz. Favori takımlardan biriyiz. Rakiplerimizi çok iyi, biliyoruz. Bunun bilincindeyiz. İyi bir hazırlık dönemi atlatıyoruz. İnşallah Allah da kısmet ederse güzel bir sonuç alacağımızı düşünüyoruz."