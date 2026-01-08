Haberler

Golazo Cup Türkiye'nin basın lansmanını gerçekleştirdi
Güncelleme:
SPOR ve sanat dünyasından ünlü isimlerin katıldığı Golazo Cup'ın basın lansmanı yapıldı. 8-11 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek turnuvada Danilo Zanna, Eypio, Emir Can İğrek ve Giray Altınok mücadele edecek.

SPOR ve sanat dünyasından isimleri yeşil sahada buluşturacak Golazo Cup Türkiye'nin basın lansmanı gerçekleştirildi. 8-11 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek turnuvada; Danilo Zanna, Eypio, Emir Can İğrek ve Giray Altınok şampiyonluk kupasını kaldırmak için mücadele edecek.

Lansman, Türk futbolunun ve sanat camiasından birçok ismi bir araya getirdi. Katılımcılar arasında; Volkan Demirel, oyuncu Yalçın Hafızoğlu, eski futbolcular Hasan Kabze, Mario Jardel, Ali Bilgin ve Serkan Balcı'nın yanı sıra, Sibel Aytan ile içerik üreticisi Ataberk Doğan gibi isimler yer aldı.

Golazo Cup Türkiye, 8-11 Ocak tarihleri arasında Volskwagen Arena'da oynanacak.

