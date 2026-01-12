Haberler

Golazo Cup'ta Fenomeno Armada şampiyon oldu

Güncelleme:
Golazo Cup, final maçının ardından Fenomeno Armada takımının şampiyonluğu ile sona erdi. Eski futbolcuların bir araya geldiği organizasyonda, Ataberk Doğan'ın çalıştırdığı takım, Likapa FC'yi yenerek kupanın sahibi oldu.

GOLAZO Cup, dün gerçekleşen final maçıyla sona erdi. Ataberk Doğan'ın çalıştırdığı Fenomeno Armada takımı şampiyon oldu.

Golazo Cup Türkiye'de futbolu bıraktıktan sonra da Türkiye ile bağlarını koparmayan eski futbolcular, ekranların sevilen oyuncu isimleri kurdukları takımlarla mücadele etti. Johan Elmander, Atiba Hutchinson, Ryan Babel, Bruno Alves, Miroslav Stoch, Filip Holosko, Engin Baytar, Serkan Balcı ve Serkan Özsoy gibi isimlerin hünerlerini sergilediği, Yağız Sabuncuoğlu, Danilo Zanna, Ataberk Doğan, Hasan Kabze, Emir Can İğrek, Giray Altınok, Eypio, Mehmet Yozgatlı, Emir Yazıcı, Samet Kocabaş ve Arden Papazyan gibi isimlerin takım sahipliği yaptığı organizasyonda Ataberk Doğan'ın çalıştırdığı Fenomeno Armada takımı Likapa FC'yı yenerek şampiyon oldu.

Haberler.com
500

