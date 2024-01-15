Gol oldu ama hakem 'İptal' dedi! İşte Okan Buruk'un kendinden geçtiği o pozisyon

Kayserispor'u sahasında konuk eden Galatasaray, 1-0'ın ardından hemen 2-0'ı buldu. Fakat Mertens'in attığı gol geçerlilik kazanmadı.

MERTENS ATTI

Galatasaray, Kayserispor ile oynadığı maçta 28. dakikada Dries Mertens ile 2-0'ı buldu. Ceza sahasında topla buluşan Mertens, topu ağlara gönderdi.

HAKEM" GOL YOK" DEDİ

Atilla Karaoğlan, top Mertens'e gelmeden önce Halil ile Attamah arasındaki pozisyonda Attamah'a faul yapıldığını işaret etti ve golü iptal etti. Bir süre VAR'la da görüşen hakem Karaoğlan, iptal kararında kaldı. Galatasaray teknik heyeti ve futbolcuları bu karara tepki gösterdi. Okan Buruk, itirazları sonrası sarı kart gördü.

"BİR TEK TÜRKİYE'DE VERİLMEZ"

Mücadelenin ardından pozisyon hakkında çarpıcı açıklamalar yapan Okan Buruk, "1-0 öne geçtik. 2-0'ı bulduk ama iptal edilen golün dünyanın neresinde olsun verileceğini düşünüyorum. Bir tek Türkiye'de verilmez... Hakem çok yakındı, faul olduğunu düşünmüyorum... Hakemler her yerde farklı karar veriyor. Bu faulse, her maç 500 faul olur. VAR'dan dönmüyorsa, sorgulamak lazım. VAR'ı da sorgulamak lazım" dedi.

İşte o pozisyon;