Gol mü değil mi? Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti

Samsunspor-Fenerbahçe maçında 34. dakikada ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gol, beIN Trio ekibi tarafından gol olarak değerlendirilmesi gerektiği yönünde yorumlandı. Tartışmalı pozisyon, maçın 0-0 berabere sonuçlanmasına rağmen gündem oldu. Eski hakem ve ünlü yorumcular, ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golün aslında gol olduğu görüşünde birleşti.

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Samsunspor ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmadaki tartışmalı pozisyonlar, beIN Trio ekibinin gündemindeydi. Yayında, 34. dakikada Samsunspor'un ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golü detaylı biçimde ele alındı.

İşte o pozisyon;

Gol mü değil mi? Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen maçta tereddütsüz görüş belirttiGörüntü: beIN SPORTS

YORUMCULAR "GOL" DEDİ

34. dakikada Samsunspor'un ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golünde karar doğru mu? Sorusunu yanıtlayan yorumcular pozisyonun gol olması gerektiğini savundu.

İşte o yorumlar;

Bülent Yıldırım: Birincisi, subjektif bir alanda, yoruma açık durumlarda saha içi karar geçerlidir. Buradaki golün iptaline ben teknik anlamda saygı duymak zorundayım. İkincisi, şahsi olarak baktığımda; şu soruları sorarım. Görüş çizgisinde mi ilgili oyuncu? Hayır. Topla oynamak için hareketi, kaleciyi etkilemek için hareketi var mı, hayır. Topa teması var mı, hayır. Fiziksel temas var mı, hayır. Teorik olarak bu golün vurulmasını doğru bulurum ama subjektif alanda kaleciye yakın olup arkadan gelip top atıldığı anda, kaleci görmezken, topa doğru hamle yapan oyuncunun kaleciyi etkilemedi görüşündeyim. Etkiledi diyen hakemin kararına saygı duyarım. Ben bu golün verilmesi tarafındayım.

"GOLÜN VERİLMESİ DAHA DOĞRU OLURDU"

Bahattin Duran: Top Asensio'nun eline gelmedi, göğüs bölgesinden geldi. Burada elle oynama olsa, hakemin ofsayt kararı olsa bile penaltı olurdu. Asensio elle oynamadı, göğüs bölgesinden top sekerek gitti. Pozisyonda yardımcı hakem bayrak kaldırdı. Golü atan 7 numaralı oyuncuya bu bayrak kalktı. O oyuncu zaten ofsayt pozisyonunda değil. Zaten çizgi gelecekti, ofsaytta olmadığı gösterilecekti. Yardımcı hakemin tespiti yanlış. Bu top kalecinin uzağında. Kalecinin müdahale edememesi 17 numaralı oyuncu değil, UEFA'nın güncellenen yorumu bu. Kaleci müdahale edemedi zaten, diğer oyuncuya gitti top. Sahada bu pozisyona yardımcı hakem, 17 numaralı oyuncuya kaldırmış olabilirdi. UEFA'nın en güncel yorumuna göre golün verilmesi en doğru karardı.

Deniz Çoban: Golün verilmesi daha doğru olurdu. Artık kaleci hamle yapacak olsa da bir şey değişmez. Kaleci hamle yapacaksa önceden yapmalıydı. 17 numaralı oyuncu çıksa da kalecinin kurtarma şansı yok.

