- Gökyüzünde nefes kesen yamaç paraşütü yarışmasında şampiyonlar belli oldu

Çameli ev sahipliğindeki yamaç paraşütü yarışması nefes kesen mücadeleyle sona erdi

DENİZLİ - Denizli'nin Çameli ilçesinde 20 ülkeden 60 sporcunun katılım sağladığı Bahar Kupası Mesafe Yarışması'nda şampiyonlar belli oldu.

Denizli'nin Çameli ilçesinde 2 bin 150 metre yüksekliğindeki Yaylacık Yamaç Paraşütü Pist Alanı'nda bu yıl üçüüncüsü düzenlenen Yamaç Paraşütü Bahar Kupası sona erdi. Çameli Kaymakamlığı, Çameli Belediyesi himayesinde Türk Hava Kurumu, FAİ, Türkiye Havacılık Federasyonu ve Condor Hava Sporları Merkezi tarafından organize edilen Yamaç Paraşütü 3. Bahar Kupası'nda 60 pilot yarıştı. Nefes kesen 5 günlük yarışların ardından şampiyonlarda belirlendi. Şampiyonlara ödülleri Çameli Taş Konakları'nda verildi. Genel Klasmanda birinci Gora Göksal, ikinci Denis Pogolsha, üçüncü Sinan Çalışkan oldu. Kadınlar kategorisinde birinciliği Viera Scwery, ikinciliği Lynsey Haynes, üçüncülüğü Koung Young elde etti. Park Spor kategorisinde ise ilk sırada Michi Schwery, ikinci Viera Schwery, üçüncü basamakta Aytekin Ocak yer aldı.

"Gençlik ruhuyla gökyüzündeyiz"

Gençlik ruhu ile gökyüzünde olduklarını belirten Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Yaylacık Dağı'nda mevkii 2 bin 150 rakımda. 20 ülkeden 60 sporcumuzun katıldığı yamaç paraşütü organizasyonuna ev sahipliği yaptık. Çameli'mizin güzelliğini ve mükemmelliğini 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı haftası münasebetiyle dünyaya tanıtmanın gururunu yaşıyoruz. İnşallah bu yıl 3 ya da 4 kez yarışma yapacağız. Çameli yamaç paraşütünde marka oldu. 2024 yılında dünya kupasını inşallah burada gerçekleştireceğiz. Gerekli işlemler yapılıyor, çok güzel bir organizasyon oldu" dedi.

"Uluslararası niteliği olan yarışma"

THK Başkanı Ali Yüksel ise, "Çameli ile ilgili çok şey duyuyorduk ama bu kadar güzel ortam olduğunu bilmiyorduk. Buraya geldik ve gördük ki yamaç paraşütü için çok uygun ortamlara sahip. Yine başarılı bir etkinlik yapmış olduk" diye konuştu. Başarılı bir etkinlik düzenlendiğini söyleyen Paraşüt Pilotu Dora Göksal, "Sporcuların çoğu yurt dışından geliyor, uluslararası niteliği olan yarışma, Çameli'nin artık dünya çapında bilinirliği var burada yarışma yapmak çok keyifli" ifadelerini kullandı.

Ödül Törenine Türk Hava Kurumu Başkanı Ali Yüksel, Çameli Kaymakamı Kübra Eroğlu, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan katıldı.