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Gökova Run Fest, Akyaka'da Barlas Kazancı'nın yarı maraton birinciliğiyle sona erdi

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Muğla Ula Akyaka'da iki gün süren Gökova Run Fest, Gökova Yarı Maratonu ile sona erdi. 21 kilometrelik yarı maratonda Barlas Kazancı, 1 saat 24 dakika 46 saniyelik derecesiyle birinci oldu.

Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde iki gün süren Gökova Run Fest, Gökova Yarı Maratonu ile sona erdi.

Organizasyonda sporcular 5, 10 ve 21 kilometrelik parkurlar ile çiftler etabında mücadele etti.

Akyaka'nın doğal güzellikleri eşliğinde gerçekleştirilen 21 kilometrelik Gökova Yarı Maratonu'nda Barlas Kazancı, 1 saat 24 dakika 46 saniyelik derecesiyle birinci oldu.

Yener Yaycı 1 saat 26 dakika 10 saniyelik derecesiyle ikinci, Osman Teke ise 1 saat 28 dakika 27 saniyelik derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.

Öner Karamersin 1 saat 28 dakika 34 saniyeyle dördüncü, Günay Ocak 1 saat 28 dakika 51 saniyeyle beşinci, Şahap Alper Yılmaz da 1 saat 29 dakika 38 saniyeyle altıncı oldu.

Yarışların tamamlanmasının ardından düzenlenen ödül töreniyle Gökova Run Fest sona erdi.

Kaynak: AA
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