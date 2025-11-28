Haberler

Gökhan Ünal, Gol Krallığı Ayakkabısıyla Duygu Dolu Anlar Yaşadı

Gökhan Ünal, Gol Krallığı Ayakkabısıyla Duygu Dolu Anlar Yaşadı
Güncelleme:
Erciyes 38 FK Teknik Direktörü Gökhan Ünal, Kayserispor formasıyla gol kralı olduğu dönemde giydiği ayakkabıyla karşılaşınca duygusal anlar yaşadı. 20 yıl sonra eski taraftarıyla buluşarak anılarını yeniden canlandırdı.

Erciyes 38 FK Teknik Direktör Gökhan Ünal ; Kayserispor forması altında gol kralı olduğu ayakkabıyla karşılaşınca oldukça duygulandı.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Erciyes 38 FK Teknik Direktörü Gökhan Ünal ; antrenmanda bir sürprizle karşılaştı. 2005-2006 sezonunda Kayserispor formasıyla gol kralı olduğunda giydiği ayakkabıyı gördü. O sezon ayakkabısını hediye ettiği taraftar, bugün Teknik Direktör Gökhan Ünal'ı ziyaret ederek hem o günleri yad etti hem de o sezon giydiği ayakkabıyı gösterdi. Aradan geçen 20 sezon sonra kendisine 'kral' unvanı kazandıran ayakkabıyı gören Gökhan Ünal, bu sürprize hem çok şaşırdı hem de çok sevindi.

Gökhan Ünal, 2005-2006 futbol sezonunda Kayserispor forması ile 32 gol atmış ve Süper Lig Gol Kralı olmuştu. - KAYSERİ

