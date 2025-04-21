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Gökhan Sazdağı, Fenerbahçe Maçında 3 Asistle Parladı

Gökhan Sazdağı, Fenerbahçe Maçında 3 Asistle Parladı
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Süper Lig'de Kayserispor, Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalırken, kaptan Gökhan Sazdağı; Ramazan Civelek, Duckens Nazon ve Talha Sarıaslan'a yaptığı 3 asistle maçın yıldızı oldu. Sazdağı, alınan 1 puanın değerine vurgu yaptı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un kaptanı Gökhan Sazdağı, Fenerbahçe maçında 3 asist yaptı.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, deplasmanda Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı. Bir çok eksiğine rağmen deplasmandan 1 puanla dönen sarı - kırmızılı takımda kaptan Gökhan Sazdağı, 3 asist yaparak maçın adamı oldu. Müsabakanın 7. dakikasında Ramazan Civelek, 49. dakikasında Duckens Nazon ve 90+4.dakikasında Talha Sarıaslan'ın attığı gollerin asistini yapan Gökhan Sazdağı oynadığı futbolla ön plana çıktı.

Gökhan Sazdağı maç sonu yaptığı açıklamada, "Müthiş mücadele, birçok eksiğimiz olmasına rağmen alınan 1 puan altın değerinde. Tebrikler takım" dedi. - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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