Gökhan Sazdağı, Derbi Sonrası Cezalı Duruma Düştü

Gökhan Sazdağı, Derbi Sonrası Cezalı Duruma Düştü
Beşiktaş'ın sağ bek oyuncusu Gökhan Sazdağı, Galatasaray derbisinde gördüğü sarı kart nedeniyle gelecek maçta forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ın sağ bek oyuncusu Gökhan Sazdağı, derbide gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılarda maça 11'de başlayan Gökhan Sazdağı, karşılaşmanın 59. dakikasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Gökhan, milli maç arasından sonra oynayacakları Gençlerbirliği müsabakasında forma giyemeyecek.

Sezona Kayserispor'da başlayan 31 yaşındaki futbolcu, Galatasaray ve Kocaelispor müsabakalarında sarı kart görmüştü. Siyah-beyazlı formayla ise geçtiğimiz hafta Kocaelispor mücadelesinde kart gördü.

Gökhan Sazdağı, derbide 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
