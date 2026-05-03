Gökhan Kağıtçıoğlu: "Hakem, pozisyonun VAR'dan net bir görüntü olmadığı söylendiği için golü veremediğini söyledi"

Gençlerbirliği Teknik Sorumlusu Gökhan Kağıtçıoğlu, Fatih Karagümrük açının ardından net gollerinin verilmediğini söyleyerek, "Hakem, pozisyonun VAR'dan net bir görüntü olmadığı söylendiği için golü veremediğini söyledi" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısına Teknik Direktör Volkan Demirel gelirken, teknik heyetin uyarıyla geri çıktı. Edinilen bilgiye göre maçın ardından gördüğü kırmızı karttan haberi olmadığı öğrenildi. Genç teknik adam, toplantıya katılamazken yerine teknik sorumlu Gökhan Kağıtçıoğlu basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Kağıtçıoğlu, "Böyle bir maçtan sonra konuşmak çok zor. Aslında ilk yarıda istediklerimizi yapmaya çalıştık fakat duran toptan hiç istemediğimiz bir gol yedik. Akabinde oyunun kontrolünü elimize aldık. Penaltıdan yararlanamadık. İkinci yarı öncesi devre arasında 1-2 tane dokunuş yaptık. İkinci yarıda oyunun üstünlüğünü elimize aldık. Çizgiden çıktığı söylenen bir pozisyon var. Hakem, pozisyonun VAR'dan net bir görüntü olmadığı söylendiği için golü veremediğini söyledi. Ama matematiksel bakan herkes, kalecinin topa dokunduktan sonra izdüşüme yeni geliyor. Çok net bir golümüzün verilmediğini düşünüyoruz. İkinci yarıda oyuncularımız maçı çevirmek için her şeyi yaptı. Fakat verilmeyen pozisyonlardan sonra oyunun içinde kalabilmek de zor oluyor. Bu karar bizim için kabul edilir değil. Elimizden gelen her şeyi yaptığımızı düşünüyorum. İlk yarıda karşımızda geçiş oyununu iyi oynayan bir takım vardı. Kalecileri Grbic de oldukça iyi oynadı. Planımız Kasımpaşa maçına kadar bu işi bitirmekti. Fakat maalesef bunu yapamadık. Önümüzde kalan 2 maçta da elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
