Adana Demirsporlu futbolcu Gökhan İnler, Fatih Karagümrük karşısında aldıkları galibiyet için mutlu olduklarını aktararak hedeflerinin Avrupa kupaları olduğunu söyledi. İtalya Serie A'da şampiyonluğunu ilan eden Napoli'de 4 sezon forma giyen Gökhan İnler, şampiyonlukla ilgili de görüşlerini paylaştı.

- Gökhan İnler : "Hedefimiz Avrupa kupaları"

Adana Demirsporlu futbolcu Gökhan İnler :

"Napoli'nin şampiyonluğu süper bir duygu"

İSTANBUL - Adana Demirspor'un deneyimli oyuncusu Gökhan İnler, Fatih Karagümrük karşısında aldıkları galibiyet için mutlu olduklarını aktararak hedeflerinin Avrupa kupaları olduğunu söyledi. Eski bir Napolili futbolcu olan Gökhan, bu sezon Serie A'da kazanılan şampiyonluk sonrası çok sevindiğini ifade etti.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Vodafone Park'ta Fatih Karagümrük ile karşılaşan Adana Demirspor, 1-0 geriye düştüğü maçta sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Mücadeleye 11'de başlayan Gökhan İnler, karşılaşma sonrası İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, "Öncelikle takımı tebrik etmek istiyorum. Çok zor maçtı. En önemlisi 3 puanı almaktı; çünkü bizim hedefimiz Avrupa. Onun için takımı kazandığımız için tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Napoli'nin şampiyonluğu süper bir duygu"

İtalya Serie A'da şampiyonluğunu ilan eden Napoli'de 4 sezon forma giyen Gökhan İnler, şampiyonlukla ilgili de görüşlerini şu sözlerle aktardı:

"Tabii ki eski Napoli oyuncusu olduğum için çok süper bir duygu. 33 sene sonra Napoli bu kupayı evine götürüyor. Bizim de herkes gibi çok hakkımız vardı. Eninde sonunda şampiyonluk geldiği için onları tebrik ediyorum. Eski takım arkadaşlarımla görüştüm. Herkes çok mutlu oldu. Hatta bizim Legends adında WhatsApp grubumuz var. Grupta eski Napoli oyuncuları var. Herkes bu gelen şampiyonluğa çok sevindi."