Haberler

Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe serüveni sona erdi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe serüveni sona erdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Domenico Tedesco'nun yardımcı antrenörü olarak göreve getirilen Gökhan Gönül ile yollarını ayırma kararı aldı. Gönül'ün Fenerbahçe serüveni sadece 4 maç sürdü.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de Sadettin Saran başkanlığındaki yönetim, Samandıra'da değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Devin Özek ile yollarını ayırma kararı alan yönetim, Gökhan Gönül ile de vedalaşıyor. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Yardımcı Antrenör Gökhan Gönül ile yollarını ayırma kararı aldı.

SADECE 4 MAÇ GÖREV YAPABİLDİ

Gökhan Gönül, Domenico Tedesco ile anlaşılmasının ardından İtalyan teknik adamın yardımcısı olarak görev yapmaya başlamıştı. Gönül'ün Fenerbahçe serüveni sadece 4 maç sürdü.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Kolombiya Cumhurbaşkanı'ndan takdir toplayan İsrail çıkışı: Ordu kurmanın zamanı geldi, biz hazırız

"İsrail'e karşı ordu kurmanın zamanı geldi, biz hazırız"
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Bazı karekterler vardır bazı işlere uygun olmaz onlar ,yöneticilik pasif insanların işi değildir gökhan pasif bir karekter aynı şekilde feyyaz samet aykut bunlar iyi namuslu insanlardır ama bu görevleri yapamazlar ateşli olacakı aksiyon alacak risk alacak oterite kuracak bir çok meziyet gerekiyor bu arkadsaşları seçenlerin de bu kriterlerden haberi yok demekki

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

Başkan bunların hepsi sat. Bunlarda ruh kalmamış. Fener'e aç oyuncu al. Hiçbirinin paraya ihtiyacı kalmamış. Yoksa şampiyonluğu rüyanda görürsün anca.....

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımetin:

Fenerden bir cacık olmaz bitirdiler klubü içerden hemde

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeçilmiş kişi:

Türkün parası deniz diyen yabancılar tabi ki parayı türke kaptırmak istemiyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16 yaşındaki kız ile annesi, tartıştıkları kişiyi bıçaklayarak öldürdü

Küçük kız ile annesi, kavga ettikleri genci katletti
800 nüfuslu köy takımı şampiyonluğa koşuyor

Köy takımı şampiyonluğa koşuyor
Rusya'da gizemli ölümler! Putin'e peş peşe büyük şok

Rusya'yı sarsan şüpheli ölümler! Putin şoke oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.