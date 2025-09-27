Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe serüveni sona erdi

Süper Lig devi Fenerbahçe'de Sadettin Saran başkanlığındaki yönetim, Samandıra'da değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Devin Özek ile yollarını ayırma kararı alan yönetim, Gökhan Gönül ile de vedalaşıyor. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Yardımcı Antrenör Gökhan Gönül ile yollarını ayırma kararı aldı.

SADECE 4 MAÇ GÖREV YAPABİLDİ

Gökhan Gönül, Domenico Tedesco ile anlaşılmasının ardından İtalyan teknik adamın yardımcısı olarak görev yapmaya başlamıştı. Gönül'ün Fenerbahçe serüveni sadece 4 maç sürdü.