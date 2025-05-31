Gökhan Gönül Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Gökhan Gönül Fenerbahçe'ye geri dönüyor
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Fenerbahçe, Ümit Milli Takımı'ndan ayrılan Gökhan Gönül'ü gelecek sezon Jose Mourinho'nun teknik heyetine eklemeye hazırlanıyor. İki taraf arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı.

Futbolculuk döneminde iki dönem Fenerbahçe formasını giyen Gökhan Gönül, Sarı-lacivertlilere geri dönmeye hazırlanıyor.

ÜMİT MİLLİ TAKIM'DAN AYRILDI

Ümit Milli Takım'daki hocalık görevinden ayrılan Gökhan Gönül, ayrılışının ardından yaptığı açıklamada, "Çizdiğim kariyer yolculuğuna dinamikleri çok farklı olan kulüp deneyimini de ekleyip bilgi birikimimi artırmak, tecrübelerimi pekiştirmek istiyorum." demişti.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Gökhan Gönül'ün yeni adresinin ise Fenerbahçe olduğu öğrenildi. 40 yaşındaki isim, Fenerbahçe yönetimi ile yaptığı görüşmeler sonucu Jose Mourinho'nun ekibinde görev yapma konusunda anlaşma sağladı. Gökhan Gönül'ün Portekizli hocanın teknik heyetinde yaşanacak ayrılıkların ardından resmen açıklanması bekleniyor.

FENERBAHÇE KARİYERİ

İki farklı dönemde Fenerbahçe'de top koşturan Gökhan Gönül, çıktığı 361 maçta 14 gol ve 54 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHasan YILDIZ:

Türk futbolu adına çok doğru bir karar. İyi bir hocadan öğreneceği çok şey var

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