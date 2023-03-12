Gökçebeyspor rakibini 7-0 yendi

Süper Amatör Lige Yükselme Play-Off B grubunda Gökçebeyspor, rövanş maçında konuk olduğu Karaelmasspor'u 7-0 yendi.

Fener sahasında yağmur altındaki karşılaşmanın ilk yarısını 4-0 önde tamamlayan Gökçebey ekibi, ikinci 45'te rakip kalede 3 gol daha üretip 7-0'lık neticeye vardı. Gökçebeyspor, ilk maçta sahasında oynadığı maçta rakibini 7-3 mağlup etmişti. Maçın gollerini ise İbrahim (2), Ali, Erkan, Mert, Arda, Muhammet kaydetti.

Her iki maçtan 7'şer gollü galibiyetlerle ayrılan Serkan Bülbül yönetimindeki Gökçebeyspor, B grubunda adını finale yazdırdı.

Maçın ardından açıklamada bulunan teknik direktör Serkan Bülbül, "Bizim için önceliğimiz fair play vedat başkanın bizden istediği centilmence oyundu. Biz bunu sahaya yansıttık. Amacımız fair Play çerçevesinde bir oyundu. Maç bizim için ikinci dakikada bitti. İlk maçta üstünlüğümüzü koruduk. Rakip oyuncusunun sakatlanıp oyundan çıkması yedek oyuncularının olmaması sebebiyle 10 kişi devam etmek zorunda kaldılar. Bizlerde rakibin baskıyı üzerinde hissetmemesi ve oyuna küsmemesi için oyuncumuzu yedek kulübesine çağırdık. Bizler bu takımı bir üst lige çıkarmak için finalde elimizden geleni, yapacağız" dedi. - ZONGULDAK