Tavşanlı'da ligin bitimine 2 hafta kala şampiyon Göbelspor oldu

Kütahya 2. Amatör Küme'de mücadele eden Göbelspor, sezonu namağlup şampiyon olarak tamamlayarak 1. Amatör Küme'ye yükseldi.

Takımın başarısında büyük pay sahibi olan Antrenör Emre Kara, kariyerindeki 4. kupayı kaldırarak ulaştığı başarıyı perçinledi. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Karakova semt sahalarında oynanan kritik müsabakaların ardından şampiyonluk ipini göğüsleyen Göbelspor, kupasına kavuştu. Sezon boyunca sergilediği üstün performansla mağlubiyet yüzü görmeyen kulüp, önümüzdeki sezon 1. Amatör Lig'de mücadele etmeye hak kazandı. Maçın ardından düzenlenen kupa töreninde teknik heyet, futbolcular ve taraftarlar büyük bir coşku yaşadı. - KÜTAHYA

