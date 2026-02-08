Haberler

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Glint Manisa Basket, Bursaspor Basketbol'u 94-76 mağlup etti. Maçın periyotları 22-13, 49-36 ve 65-47 olarak sonuçlandı.

Salon: Muradiye

Hakemler: Emin Moğulkoç, Yener Yılmaz, Polat Parlak

Glint Manisa Basket: Stevenson 22, Smith 6, Altan Çamoğlu, Johnson 21, Pereira 19, Yiğit Onan 5, Starks 7, Buğra Çal 5, Zemaitis 2, Martin 7

Bursaspor Basketbol : Parsons 13, Crawford 10, Yavuz Gültekin 11, Konontsuk 3, Nnoko 8, Childress 9, Bora Satır, Berk Can Akın, Delaurier 6, Yesukan Onar, King 16

1. Periyot: 22-13

Devre: 49-36

3. Periyot: 65-47

Kaynak: AA / Yusuf Böyük - Spor
