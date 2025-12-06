Haberler

Glint Manisa Basket – Bahçeşehir Koleji: 70-77

Güncelleme:
Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Glint Manisa Basket, Muradiye Kapalı Spor Salonu'nda Bahçeşehir Koleji'ne 70-77 yenildi. Maçın en skorer oyuncusu Bahçeşehir Koleji'nden Flynn oldu.

SALON: Muradiye Kapalı Spor Salonu

HAKEMLER: Ali Şakacı, Tolga Edis, Nazlı Çisil Güngör

GLİNT MANİSA BASKET: Smith 14, Yiğit 12, Mintz 11, Johnson 5, Pereira 12, Yağız, Karahan, Buğra 2, Mustafa, Zemaitis 7, Mobley 5, Altan 2

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Mitchell 10, Flynn 18, Cavanaugh 11, Williams 8, Kenan 11, Koprivica 8, Furkan, Mutaf, Ponitka 8, İsmet 3, Göktuğ, Hale

1'İNCİ PERİYOT: 26-20

DEVRE: 45-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-63

Basketbol Süper Ligi'nin 10'uncu haftasında Glint Manisa Basket, sahasında Bahçeşehir Koleji'ni ağırladı. Muradiye Kapalı Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk iki periyodunu önde tamamlayan ev sahibi ekip, maçtan 70-77'lik skorla mağlup ayrıldı. Maçın en skorer ismi 18 sayıyla Bahçeşehir Koleji'nde, Flynn oldu.

