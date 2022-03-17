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Gizem Özer, Avrupa Şampiyonası'na iyi başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Gizem Özer, Avrupa Şampiyonası'na iyi başladı

Hırvatistan'da düzenlenen U22 Avrupa Boks Şampiyonasında mücadele eden Elazığ Belediyespor boksörü Gizem Özer, ilk maçında Hollandalı rakibi Luna Amarao Beeloo'yu yendi.

Hırvatistan'da düzenlenen U22 Avrupa Boks Şampiyonasında mücadele eden Elazığ Belediyespor boksörü Gizem Özer, ilk maçında Hollandalı rakibi Luna Amarao Beeloo'yu yendi.

Hırvatistan'ın ev sahipliğinde 12-24 Mart tarihleri arası düzenlenen U22 Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda ringe çıkan Elazığlı milli boksör ve Elazığ Belediyespor sporcusu Gizem Özer, organizasyona iyi bir başlangıç yaptı. 63 kiloda mücadele eden Gizem Özer ilk maçında Hollandalı rakibi Luna Amaro Beeloo'yu 3-2 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Sosyal medya hesabından Gizem'i tebrik eden Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "U-22 Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonasında ilk maçında Hollandalı rakibi Luna Amaro Beeloo'yu mağlup eden Elazığ Belediyespor Kulübü sporcumuz Gizem Özer'i tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Elazığ Belediyespor, Hırvatistan, Elazığ, Boks, Spor, Haberler

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