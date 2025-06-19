Gizem Örge: 'İstanbul'dan Namağlup Ayrılmak İstiyoruz'

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kanada'yı 3-0 mağlup ederek 6'da 6 yapmayı başardı. Gizem Örge, genç voleybolcularla uyumlu bir şekilde çalıştıklarını ve namağlup olarak İstanbul'dan ayrılmak istediklerini ifade etti.

Milli voleybolcu Gizem Örge, Kanada maçıyla yollarına 6'da 6 devam ettiklerini belirterek, İstanbul'dan namağlup ayrılmak istediklerini söyledi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'un ev sahipliği yaptığı Voleybol Milletler Ligi 2. haftasının 2. maçında Kanada'yı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından milli voleybolcu Gizem Örge, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 2 ay sonra sahaya çıktığını belirten Örge, "Bireysel olarak 2 ay sonra ilk maçımdı. İstanbul'da seyircimizin önünde tekrar sahaya dönmek muhteşemdi. Heyecanlanmadım desem yalan olur. İstediğin kadar tecrübeli ol, böyle güzel bir atmosferde evinde oynamak ittiren bir güç oluyor. 6'da 6 ile yolumuza devam ediyoruz. İnşallah final etabını namağlup bitirip, adımızı finale yazdırmak istiyoruz" diye konuştu.

Takımdaki genç voleybolcularla aralarında muhteşem bir uyum olduğunu ifade eden Örge, "Gençler aşırı tatlılar, saygılılar, yetenekliler. Hem enerji ve güç veriyor. Gelecek için umutlar veriyor. O yüzden tecrübeli isimlerle, genç ve yetenekli isimlerle harmanlanması voleybol ülkesi olarak ileri yıllarda da bizim işimize yarayacağını düşünüyorum. Onlar zaten çok heyecanlılar. Bizimle sistemde oynuyorlar. Onlar da yavaş yavaş öğreniyorlar. Onlara yardımcı olabileceğimiz her türlü yardımcı olmak istiyoruz. Onlar da çok çabuk adapte oluyorlar" şeklinde konuştu.

İstanbul'dan namağlup ayrılmak istediklerini söyleyen Gizem Örge, "Adım adım ilerlemek istiyoruz. Yarın Güney Kore'ye hazırlanacağız. Daha sonra Brezilya maçı var. İnşallah bu etabı namağlup kapatırız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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