Giresunspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 52 Orduspor FK'ya Yenildi

Giresunspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 52 Orduspor FK'ya Yenildi
Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda Giresunspor, sahasında 52 Orduspor FK'ya 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla konuk takım bir üst tura yükseldi.

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Tolga Akbaba, Muhammet Metin Taş, Berkay Salman, İsmet Yılmaz

Giresunspor: Göktan, Şenel Hami, Ali Emirhan, Arda Kılıç, Muhammet, Barış, Şahin, Mehmet, Furkan Kütük, Emre, Alperen

Teknik Direktör: Mustafa İşçelebi

52 Orduspor FK: Taha, Yiğit, Enes (Hasan dk. 80), Yunus, Dağhan (Emre dk. 88), Mustafa, Mustafa, Zafer Göktuğ (Mehmet dk. 81), Rıdvan (Yılmaz dk. 81), Yusuf Mert, Eray (İsmail dk. 70)

Teknik Direktör: Bülent Yenihayat

Goller: Şenel Hami Aydemir (dk. 11) (Giresunspor), Yusuf Mert Tunç (dk. 52 ve 90+4) (52 Orduspor FK)

Sarı kartlar: Rıdvan Tekkeşin, Enes Yetim, Yunus Köse (52 Orduspor FK), Alperen Köşker (Giresunspor) - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
