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Giresunspor ve Diyarbekirspor Berabere Kaldı

Giresunspor ve Diyarbekirspor Berabere Kaldı
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 19. haftasında Giresunspor, evinde Diyarbekirspor ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelede Ümit Bayraktar kırmızı kart görürken, her iki takım da sarı kartlar ile cezalandırıldı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 19. haftasında Giresunspor, evinde karşılaştığı Diyarbekirspor ile 0-0 berabere kaldı.

Hakemler: Safa Yılmaz, Halit Çokyaşar, Esra Arıkboğa, Onur Can Dolğun

Giresunspor: Göktan, Ahmet Lütfi, Ertuğrul, Emircan (Muhammet Miraç dk. 76), Arda Cebeci, Ali Emirhan, Arda Kılıç (Şenel Hami dk. 76), Barış, Mehmet, Emirhan, Furkan

Diyarbekirspor: Cantuğ, Abdurrahman (Muhammet dk. 46), Samet Erdem (Seymen dk. 46), Ümit İbrahim Halil, Serkan, Ahmet Mumin, Mehmetcan (Emrullah dk. 46), Ömercan, Kağan Miray (Mutlu Aksu dk. 82), Mansur

Kırmızı kart: Ümit Bayraktar (dk. 63) (Diyarbekirspor)

Sarı kartlar: Arda Kılıç, Ahmet Lütfi Kara, Ali Emirhan Akçay, Ertuğrul Şenlikoğlu, Mehmet Keskin (Giresunspor), Abdurrahman İlkyaz, Mansur Çalar (Diyarbekirspor) - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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