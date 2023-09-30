Giresunspor ve Altay Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Giresunspor, sahasında Altay ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından teknik direktörler maça ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Giresunspor, sahasında Altay ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Giresunspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, değerlendirmesinde şunları dile getirdi:

"Oyun olarak istediğimiz seviyede oyun oynamadık. Belki maça iyi başladık. Ertuğrul'un şutunda biraz daha canlanabiliriz diye düşündük ama yapamadık, çok pozisyon verdik. Ben Erkan'a teşekkür ediyorum. Bugün aldığımız 1 puanda çok emeği var. Kalecimizin duruş yeri çok güzel olduğu için. Olmadı ama biz oyun olarak istediğimiz seviyede oyunu oynayamadık. Yenmemiz gereken bir maç. İç sahada direkt rakibimiz olan Altay'ı yenmemiz gerekiyordu. Çok büyük planlarda yaptık. Oyuncularımızla bunu paylaştık ama sahaya yansıtmadığımızı düşünüyorum. Zaten üçüncü bölgede üretkenliğimiz çok zayıftı. Altay'ı da ben kutluyorum. İyi bir oyun oynadılar. Bizim belki son dakikada yakaladığımız pozisyon var. Bir de Ertuğrul'un yakaladığı pozisyon var. Onun dışında yok. O kadar konuşmamıza rağmen, o kadar hafta içi çalışmamıza rağmen bir türlü bunu yapamadık. Ama taraftarlarımız üzdük. Bize çok büyük destek verdiler. Onlara teşekkür ediyorum. İnşallah Adana deplasmanında onlara 3 puan hediye ederiz."

Altay Teknik Direktörü Mustafa Ati Göksu ise, "İki takım da kazanmak için oynadı. Ama futbolda böyle oynayıp ta kazanamamak var. İki takımda berabere kaldı, puanlar paylaşıldı. İnanmak önemli. Biz 3 puan için gelmiştik. Deplasmanda 1 puan da bizim için iyidir. Kazanmak istiyorsun, tabi rakipte kazanmak istiyor. Rakibi hakikaten tebrik ediyorum. Çok centilmence bir müsabaka oldu. Futbolda bazen böyle müsabakalarda sertlikler çok olur. Aşırı bir sertlik olmadı. Güzel bir müsabaka oldu. İnşallah bundan sonra da böyle güzel müsabakalar devam eder. Yolumuza devam edelim" şeklinde konuştu. - GİRESUN