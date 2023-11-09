Giresunspor, Tuzlaspor deplasmanından puanlarla dönmek istiyor

Giresunspor teknik direktörü Mehmet Birinci, Tuzlaspor ile oynayacakları maçtan puan ya da puanlarla dönmek istediklerini söyledi. Geçen hafta alınan 3 puanın değerli olduğunu belirten Birinci, genç ve dinamik bir takım olduklarını vurgulayarak, Tuzlaspor maçının hazırlıklarına başladıklarını ifade etti.

Trendyol 1. Lig ekibi Giresunspor'da, teknik direktör Mehmet Birinci, Tuzlaspor ile deplasmanda oynayacakları maçtan puan ya da puanlarla dönmek istediklerini söyledi.

Geçen hafta iç sahada oynadıkları Erzurumspor FK maçında alınan 3 puanın çok değerli olduğunu vurgulayan Birinci, Tuzlaspor deplasmanından alınacak 3 puanla yukarı yönde bir çıkış yakalayacaklarını belirterek, "Göreve geldiğimiz günden bugüne takım ile sıkı bir çalışma programı içerisindeyiz. Takımımızın genç olmasının verdiği avantaj ve dezavantajlarımız var ancak biz genç ve dinamik olmamızın verdiği avantajları ön palana çıkartarak bir yol haritası çiziyoruz. Ligin başından bu yana evinde kazanamayan bir Giresunspor vardı. Burada galibiyet almak ve bu sevinci taraftarlarımızla birlikte kutlamayı çok istiyorduk, çok şükür bunu başardık. Erzurum maçının ardından hız kesmeden deplasmanda oynayacağımız Tuzlaspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladık. Doğrudan rakibimiz olan bir takım ile oynayacağız. Rakibin analizini yaptık ve bu doğrultuda bir plan oluşturduk. Hafta boyunca yaptığımız taktik antrenmanlar ve analiz toplantılarımız neticesinde istediğimiz oyunu da sahaya yansıtabilirsek İstanbul'dan puan ya da puanlar ile dönmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Birinci, Giresunspor taraftarının çok bir olduğunu vurgulayarak, "Daha önce de belirttiğim gibi burası benim evim ve biz çotanak armanın en iyi şekilde temsil edilmesi için her şeyimizi ortaya koyuyoruz ve koymaya da devam edeceğiz. Tuzlaspor deplasmanında 3 puan ile dönmeyi çok istiyoruz. İnşallah da bunu başaracak ve geçen hafta elde ettiğimiz çıkışı bu hafta da aldığımız puan ve puanlar ile sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - GİRESUN