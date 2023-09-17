Giresunspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan Maçta Sağlık Sorunu Yaşadı

Giresunspor'un teknik direktörü Mustafa Kaplan, Manisa FK maçının uzatma dakikalarında yüksek tansiyona bağlı olarak sağlık sorunu yaşadı. Kendisine saha kenarında müdahale edildi ve tansiyon değeri ölçüldü. Tedbir amaçlı olarak müşahede altında tutulan Kaplan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Giresunspor : "Teknik Direktörümüz Mustafa Kaplan bugün oynadığımız Manisa FK maçının uzatma dakikalarında yüksek tansiyona bağlı olarak bir sağlık problemi yaşamıştır. Kendisine ilk müdahale saha kenarında yer alan sağlık ekipleri tarafından yapılarak tansiyon değeri 19/10 olarak ölçülmüştür. Teknik Direktörümüz Mustafa Kaplan, kulüp doktorumuz nezaretinde tedbir amaçlı olarak müşahede altında tutulmaktadır. Hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." - GİRESUN