Giresunspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan: Ligin ilk yarısında puan toplamalıyız

Giresunspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, takımın mevcut durumu ve hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Kaplan, ligin ilk yarısında alabildikleri kadar puan toplamayı ve devre arasında transfer yapmayı planladıklarını belirtti.