Giresunspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan: Giresunspor kaderine terk edildi

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Giresunspor'un evinde Boluspor'a 1-0 mağlup olduğu maçın ardından teknik direktörler mücadeleyi değerlendirdi.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Giresunspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Giresunpor'un hem ekonomik hem de taraftar yönünden kaderine terk edildiğini ifade ederek, "Çok şey konuşmak istemiyorum. Kadir'in kırmızı kart görmesinde yaptığı yanlış, keşke yapmasaydı. Ben kazanan takımı kutluyorum. Ama Giresunspor ile bir şey konuşunca yanlış anlaşılıyorum. Bu kulübe sahip çıkmak lazım. Giresunspor 10 kişi kaldıktan sonra ikinci yarı çok iyi oynadı. Ama mağlup olduk. Benden sonra başka gelecek arkadaş da olsa yapacak bir şeyi yok. Takımın durumu ve imkanları bu. Genç oyuncuları yönlendirmek lazım. Takıma sahip çıkmak lazım. Ben Kadir'i ilk sarı kartta uyarmıştım ama kırmızı kart görmesine neden olan itirazında hakeme bir şey demedim diyor. Hakem ise, kendisine "lan" dediğini söyledi. Eğer lan ifadesi kullandıysa kırmızı kartı göstermesi doğru. Sakin olmamız lazım, profesyonel olmamız lazım. Hakeme yalvardım atma zaten oyuncumuz yok diye ama değişen bir şey olmadı. Giresunspor'a sahip çıkacak çok iş adamının yanı sıra taraftarı da kayıp. Giresunspor'u kendi kaderine bırakmışlar. Bana göre Boluspor'un çok iyi oyuncuları var ama takım olamamışlar. Buna rağmen biz çok iyi oynadık" diye konuştu.

Koşukavak: "Bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı"

Boluspor Direktörü Yalçın Koşukavak ise, "Giresunspor'un bulunduğu durum ile aynı konumdayız. Giresun kadrosu transfere kapalı genç oyunculardan oluşmuş ama çok iyi mücadele ediyorlar. Biz istikrar sağlayamadığımız sürece zorlanacağız. Giresunspor maçını değerlendirecek olursak, ilk yarı itibarıyla oyundan memnun değiliz. İkinci yarıda Giresunspor 10 kişi kalınca daha çok alan bulduk. Duran toptan gol bulduk, bu puana çok ihtiyacımız vardı. Devre arasına kadar maç kazanmamız gerekiyor. Lig oldukça zor. Giresunspor'a başarılar dileriz, genç oyuncuları da tebrik ederim. Ben futbolun sorunlarını konuşmayı bıraktım. Bugüne kadar konuştuk ama hiç bir sorun çözülmedi. Çok güzel statlar yapıyoruz ama futbolu yönetemiyoruz. Bence hakemden futbolun sorunlarından konuşmak istemiyorum" dedi. - GİRESUN