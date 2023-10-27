Giresunspor Teknik Direktörü Mehmet Birinci: 1 puan bizim için çok iyi oldu

- Mehmet Birinci : "1 puan bizim için çok iyi oldu"

ŞANLIURFA - Giresunspor Teknik Direktörü Mehmet Birinci, Şanlıurfaspor maçının ardından, "1 puan bizim için çok iyi oldu" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Giresunspor, deplasmanda Şanlıurfaspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Giresunspor'un teknik direktörü Mehmet Birinci, 1 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, "Biz iyi mücadele eden bir takımdık. Bugün sahadaki 11'in iki tanesi yabancı, bir tanesi de Giresun dışından, geri kalan 8 tanesi de Giresun'un evlatları, altyapımızda yetişen çocuklar. Bugün sahada 11 tane Giresunlu çocuk mücadele etti. Bu bizim altyapımızın gerçekten güzel olduğunu gösteriyor. İrfan Hoca'dan biraz koktuk, çünkü İrfan Hoca bizim takımı çok iyi tanıyor ama maalesef olmadı. Bir puan bizim için çok iyiydi. Çünkü şu anda puan durumuna baktığımızda Şanlıurfa da bizim gibi küme mücadelesi veriyor. Bir rakip gibi görüyorduk. Onun için 1 puan bizim için çok iyi oldu" diye konuştu.