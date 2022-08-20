Giresunspor seriye bağladı! Galatasaray'dan sonra Kasımpaşa'yı da tek golle geçtiler

Süper Lig'in 3. haftasında Giresunspor, sahasında Kasımpaşa'yı 90. dakikada Bajic'in golüyle 1-0 mağlup etti. Geçen hafta Galatasaray'ı da aynı skorla geçen Karadeniz ekibi, üst üste 2. galibiyetini aldı.

Giresunspor ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 3. haftasında Çotanak Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Karadeniz ekibi son dakika golüyle 1-0 kazandı.

GİRESUNSPOR DOLUDİZGİN DEVAM EDİYOR

Ev sahibi Giresunspor'a galibiyeti getiren golü 90. dakikada Bajic kaydetti. Konuk ekip Kasımpaşa ligdeki 3. maçında da hanesine puan yazdıramazken, Karadeniz ekibi üst üste 2. galibiyetini aldı.

HAFTAYA RAKİP KAYSERİSPOR

Ligin bir sonraki haftasında Giresunspor, Kayserispor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa ise Hatayspor'u konuk edecek.