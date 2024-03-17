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Giresunspor, Şanlıurfaspor'a 6-0 mağlup oldu

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Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Giresunspor, Şanlıurfaspor'a 6-0'lık skorla mağlup oldu. Teknik direktörler maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Giresunspor, Şanlıurfaspor'a 6-0'lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Giresunspor Teknik Direktörü Serhat Güller, "Tabii son haftalarda takımla ilgili iyi bir gidişatımız, toparlanmamız ve oyuncularımızın bir özgüveni vardı. Ama bugün için onu sahaya yansıtamadık. Gerçekten çok ruhsuz ve kötü bir oyun sonunda kötü bir sonuçla mağlup olduk. Bu kadar kötü oynarsak karşılığı bu olur. İnşallah önümüzdeki maçlarda daha iyi olmaya çalışacağız" diye konuştu.

Şanlıurfaspor cephesi

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan ise, "Milli maç arasına girerken lig eşitlendi. Tekrar sıfırdan başladı. Onun için mutluyum ama tabii ki rakibimiz Giresunspor'da gençlerin çabasını alkışlamak lazım, skora bakmamak lazım. Çok da sevinç yaşadığımı söyleyemem. Çünkü koca camialar, büyük kulüpler bu duruma düşebiliyor. Ben Balıkesir'in hocasıyken buraya geldiğimde gençlerle oynamıştık. Son dakika Balde atmıştı. 1-0 mağlup olmuştuk, Giresunspor'un şampiyon olduğu sene. Türkiye'de roller çok çabuk değişiyor. Tabii bunların nedenlerini araştırmak lazım. Maçın çok söylenecek şeyi yok. Maça baskılı başladık, gol atınca iş çözüldü. Giresunspor'u bu sahada bu skorla yenebilen başka takım pek yok. Kolay olacağını pek düşünmüyorum. Giresunspor Başkanı'na ve Serhat hocaya başarılar diliyorum. Giresunspor formasını terleten bu çocuklara başarılar diliyorum. Biz de bu milli maç arasını iyi geçirip bu ligde tutunma adına tekrar bir moral yakaladık. Bunu da avantaja çevirmek zorundayız" şeklinde konuştu. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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