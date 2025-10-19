Giresunspor, Rize Belediyespor'u 41-24 Yendi
Adventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde Altınpost Giresunspor, Rize Belediyespor'u 41-24 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Ev sahibi takım, maçı 20-6 önde tamamladığı ilk yarının ardından ikinci yarıda da üstünlüğünü korudu.
Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 10. haftasında Altınpost Giresunspor, sahasında karşılaştığı Rize Belediyespor'u 41-24 yendi.
Ev sahibi ekip, Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını 20-6 önde tamamladı.
Maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan Giresunspor, karşılaşmadan 41-24 galip ayrıldı.
