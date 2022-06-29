Giresunspor'da genel menajerliğe Serkan Ünver getirildi
AA - Gültekin Yetgin - Spor
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da genel menajerlik görevine Serkan Ünver'in getirildiği bildirildi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da genel menajerlik görevine Serkan Ünver'in getirildiği bildirildi.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, genel menajerlik görevi için Ünver ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Genel menajerimiz Serkan Ünver'e Giresunspor ailesine 'Hoş geldin.' diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
AA / Gültekin Yetgin - Spor