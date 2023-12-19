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Giresunspor-Gençlerbirliği Maçının Ardından Teknik Direktörler Değerlendirmelerde Bulundu

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Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında oynanan Giresunspor-Gençlerbirliği maçının ardından teknik direktörler maça ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

- Giresunspor- Gençlerbirliği maçının ardından

GİRESUN - Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında oynanan Giresunspor- Gençlerbirliği maçının ardından teknik direktörler maça ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Giresunspor, konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, "Öncelikle takımımı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Giresunspor'u da tebrik ediyorum. Çocuklar gerçekten çok iyi mücadele ettiler. Zorlandık. Maçın başında şans geldi, penaltı kaçırdık. Bu sezon kaçırdığımız dördüncü penaltı. Kritik maçlarda kaçırdığımız penaltılarla puanlar kaybettik. Tabi maç zora girdi. Maçın içinde gol gelmedikçe rakibimizin direnci daha da arttı. Bizde tam tersi tecrübeli bir takım olmamıza rağmen saha içinde strese girdik, panik yapmaya başladık. Bu panik te bizi zaman zaman hataya sürükledi. Açıkçası kolay maç değildi. Zaten Giresunspor, ligin sonlarında bir takım olabilir, zor günler yaşıyor olabilir. Ama gerçekten verdikleri mücadeleyle çocuklar takdiri hak ediyorlar. O yüzden zor bir karşılaşmaydı. Bu tip maçlar zirvede olan takımlar için kolay olmuyor. Erken gol bulursak tabi ki maçın kırılma anları olabilirdi. Ama gol gelmedikçe rakibin direnci artıyor. Bizde maalesef strese giriyoruz. Ama sonuçta son dakikalarda da olsa skoru yakalayıp kazanmayı bildik. O yüzden mutluyuz" şeklinde konuştu.

Giresunspor Teknik Direktörü Mehmet Birinci yaptığı konuşmada, "İyi bir mücadele oldu sahada. Ünlü fizikçi Arşimet'in bir sözü var. Hatırladığım kadarıyla "Bana bir kaldıraç verin, dünyayı kaldırayım" diyor. Maalesef bize de öyle bir şey lazım. Çünkü gerçekten oyuncumuz yok. Sezon başı geldiğimde bu ligde kalacağız, her zaman söylemiştim. O takımda Kuwas denen arkadaşımız kulübü tek taraflı fesih ederek bıraktı. Erol kardeşimizi biliyorsunuz. Çaprazları koptu, sezonu bitirdi. Savicevic'in durumu belli değil. O da herhalde gidecek. Tamamen amatör ruhla bugün sahada 3 tane amatör gencimiz oynadı. Tabi bunlar bahane değil ama gücümüz bu kadar. Hakem arkadaşımız gol pozisyonuna kadar iyi maç yönetti. Geçen hafta olan tasvip etmediğimiz olaydan sonra TFF Başkanımız çıkıp hakemlerde insandır, hakemlerde hata yapabilir diye söyleyişte bulundu. Gerçekten doğru bir söz. Ama maalesef bizim yaptığımız hataları yönetim kabul etmiyor. Giresunspor için bunu söylemiyoruz. Her takımda hakemin yaptığı hatadan sen cezalandırılıyorsun ve kulüpten gönderiliyorsun. O zaman hata yapan hakemlerinde 1-2 hafta değil 3-5 ay dışarı bırakın da görelim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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