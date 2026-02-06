Haberler

Altınpost Giresunspor hentbol takımı taraftarlardan destek istedi

Güncelleme:
Altınpost Giresunspor, İstanbul Gençlik ile oynayacağı önemli maç için taraftarlarından destek istedi ve takımın sezon boyunca gösterdiği başarılı performansı vurguladı.

Altınpost Giresunspor, Ardventure Erkekler Hentbol Süper Lig'in 22. haftasında İstanbul Gençlik ile oynayacağı maç için taraftarlardan destek istedi.

Kulübün İcra Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, takımın kısıtlı imkanlara rağmen kazandığı başarılarla Giresun'a gurur yaşattığı belirtildi.

Yeşil-beyazlı ekibin, sezon başından bu yana sergilediği azimli mücadeleyle ligin en dikkati çeken takımlarından biri haline geldiğine işaret edilerek başarılı sezon geçirildiği aktarıldı.

Açıklamada, İstanbul Gençlik maçının önemli olduğu vurgulanarak 8 Şubat Pazar saat 17.00'de Hüseyin Avni Alpaslan Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmaya taraftarlar davet edildi.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Spor
