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Giresunspor'da Teknik Direktör Değişikliği

Giresunspor'da Teknik Direktör Değişikliği
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Giresunspor, mevcut teknik direktör Adil Tozlu ile yollarını ayırarak, altyapı antrenörü Selahattin Ceylan'ı göreve getirdi. Giresunspor, yeni hocasıyla sezon sonuna kadar 6 maç daha oynayacak.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Giresunspor'da teknik direktör değişikliğine gidildi.

TFF 2. Lig'de küme düşmesi matematiksel olarak kesinleşen Giresunspor, mevcut teknik direktör Adil Tozlu ile yollarını ayırdığı, yerine altyapı antrenörü Selahattin Ceylan'ın göreve getirildiğini bildirdi. Adil Tozlu, yeşil beyazlılarla 15 maça çıkarken, bu maçlardan 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Giresunspor, yeni hocası Selahattin Ceylan yönetiminde sezon sonuna kadar 6 maç daha oynayacak. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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