Geçen sezon Süper Lig'i 16. sırada tamamlayarak bir alt lige düşen Giresunspor'da İrfan Buz dönemi resmen sona erdi.

YENİDEN 1. LİG'E DÖNDÜLER

2020-2021 sezonunda 1. Lig'de 2. olarak Süper Lig'e yükselen Giresunspor, geride bıraktığımız sezonda küme düşerek yeniden 1. Lig'e döndü. Karadeniz ekibinde teknik direktör İrfan Buz ile yollar ayrıldı.

GİRESUNSPOR RESMEN VEDA ETTİ

Giresunspor'dan yapılan açıklamada, "Futbol A Takım Teknik Direktörümüz İrfan Buz ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine ve ekibine göstermiş oldukları çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.