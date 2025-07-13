Giresunspor'da Cahit Erçevik Dönemi Başladı

Nesine 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Giresunspor'da teknik direktörlük görevine Cahit Erçevik getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Erçevik için Giresunspor Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

Kulüp başkanı Emin Eltuğral, Erçevik'in bugün itibarıyla teknik direktör olarak görevine başladığını belirtti.

Erçevik'in tecrübeli, disiplinli, başarılı ve işinin ehli bir teknik adam olduğunu ifade eden Eltuğral, şunları kaydetti:

"Hedeflerimiz doğrultusunda kendisi ile anlaştık ve bugün itibarıyla Giresunsporumuz için çalışmalarına başladı. Giresunsporumuzu yeniden ayağa kaldırmak için gerek yönetim kurulumuz gerekse Cahit hocamız ve yeni teknik ekibimiz gecesini gündüzüne katarak Çotanak armayı yeniden hak ettiği yere taşıyacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

Teknik direktör Cahit Erçevik de Giresunspor gibi köklü ve büyük bir kulübe geldiği için mutlu olduğunu vurguladı.

Futbolcularla toplantıda bir araya geldiğini aktaran Erçevik, "Yarın itibarıyla saha çalışmalarımıza ve akabinde transfer görüşmelerimize başlayacağız. Taraftarlarımız bizlere güvensinler. 2025-2026 futbol sezonu camiamıza, şehrimize ve Çotanak armalı Giresunsporumuza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.