Giresunspor'da alt yapı futbolcularıyla sözleşme imzalandı

Giresunspor'da alt yapı futbolcuları Ahmet Lütfü Kara, Ali Emirhan Akçay ve Muhammed Miraç Çakıroğlu ile 3 yıllık, Arda Cebeci, Barış Gün ve Mehmet Keskin ile de 5 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı.

Giresunspor, alt yapıdan Ahmet Lütfü Kara, Ali Emirhan Akçay ve Muhammed Miraç Çakıroğlu ile 3 yıllık, Arda Cebeci, Barış Gün ve Mehmet Keskin ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı. Ayrıca mevcut kadroda yer alan Göktan Cörüt, Fatih Yılmaz, Furkan Kütük, Emre Nizam, Anıl Yiğit Çınar, Kasım Alperen Koşker, Şahin Dik ve Metin Caner Akbayrak'ın profesyonel sözleşmeleri de yenilendi.

Gerçekleştirilen toplu imza töreninde konuşan Giresunspor Başkanı Nahid R. Yamak, "Biz gençlerimize çok değer veriyoruz. Camiamızdan da bu çocuklara değer verdiklerini göstermelerini istiyoruz. Giresunspor'umuzun geleceği ve şehrin umutları bu çocukların sahada gösterecekleri mücadele ile belirlenecektir. Hem şehir olarak hem de takım olarak bir uçurumun kenarındayız. Mali olarak yaşatılan büyük deformasyonun sıkıntılarını kulüp olarak çekmekteyiz. Geldiğimiz günden bugüne kadar sürekli ödemeler ve pansuman tedaviler ile kulübümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. 20.9 ortalama ile Türkiye'nin en genç yaş ortalamasına sahip olan takımıyız. Burada genç oyuncularımızı hem yarıştıracak hem de yetiştireceğiz. Taraftarlarımızdan ve Giresunlulardan çocuklarımıza destek vermelerini ve inanmalarını bekliyoruz. Bu çocuklara vereceğimiz tribündeki, sahadaki, sosyal medyadaki, maddi ve manevi destekler onları pozitif etkileyecektir. Yapılan negatif şeyler ise onların sahadaki performansını bozacak ve faklı yönlere götürecektir. Bizim şehir olarak birlik ve bütünlük içinde bu çocuklara inanmamız ve onlara destek olmamız gerekiyor. Taraftarlarımızdan isteğimiz onların yanında olmalarıdır. Bunu da ilk maç sonrasında stadyumdaki taraftarlarımız onları tribüne çağırarak gösterdiler. Bir başkan gider başka bir başkan gelir, bir yönetim gider başka bir yönetim gelir ama belki de bugün şu yakaladığımız genç jenerasyonu bir daha yakalayamayabiliriz. Biz bu yetiştirme sürecinin sürekli olarak devam etmesini istiyoruz. Alt yapımız bizim göz bebeğimiz ve bunun herkesçe böyle bilinmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı. - GİRESUN