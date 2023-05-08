Giresunspor Başkanı Yamak'tan Fenerbahçe'ye "Fener ağlama" özrü: Haberim yoktu

Giresunspor Başkanı Nahid Yamak, Fenerbahçe maçının sonrası tribünde çalan "Fener ağlama" şarkısından dolayı sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç'tan özür diledi. Yamak yaptığı açıklamada, "Şarkıdan hiçbir şekilde haberim yoktu. Ben bütün Fenerbahçe camiasından konuyla alakalı özür diliyorum." dedi.