Giresunspor Başkanı Yamak'tan Fenerbahçe'ye "Fener ağlama" özrü: Haberim yoktu
Spor Haberleri
Giresunspor Başkanı Nahid Yamak, Fenerbahçe maçının sonrası tribünde çalan "Fener ağlama" şarkısından dolayı sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç'tan özür diledi. Yamak yaptığı açıklamada, "Şarkıdan hiçbir şekilde haberim yoktu. Ben bütün Fenerbahçe camiasından konuyla alakalı özür diliyorum." dedi.
Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele sonrası tansiyon yükselirken, Giresunspor tribünlerinde "Fener ağlama" şarkısının çalmasına sarı-lacivertli camiadan tepki yağmıştı.
BAŞKAN ÖZÜR DİLEDİ
Emir Kılıççetin'in haberine göre, Giresunspor Başkanı Nahid Yamak karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u arayarak özür diledi.
"HABERİM YOKTU"
Nahid Yamak yaptığı açıklamada, "Fener Ağlama" şarkısından hiçbir şekilde haberim yoktu. Ben bütün Fenerbahçe camiasından konuyla alakalı özür diliyorum." ifadelerini kullandı.
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023