Giresunspor, Alanyaspor mesaisinde Spor Haberleri Lige verilen milli maç arasını Kayseri'de kamp yaparak değerlendiren Giresunspor'da, cumartesi günü sona eren Kayseri kampından sonra oyunculara verilen izin bitti. Lige verilen milli maç arasını Kayseri'de kamp yaparak değerlendiren Giresunspor'da, cumartesi günü sona eren Kayseri kampından sonra oyunculara verilen izin bitti. Bugün şehirde toplanan Çotanaklar, akşam Giresunspor Tesislerinde gerçekleştirdiği idmanla Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Corendon Alanyaspor ile 2 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde sahaya inen Yeşil Beyazlılar, yaklaşık iki saat süren antrenmanda ısınma, 5'e 2 pas, istasyon ve şut çalışması gerçekleştirdi. Antrenmana milli maç için ülkesi Karadağ'a giden Vukan Savicevic dışında tüm futbolcular katıldı. - GİRESUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Aytemiz Alanyaspor Giresunspor Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Giresunspor, Alanyaspor mesaisinde - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.