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Giresunspor, Alanyaspor deplasmanından galibiyetle dönmek istiyor

Spor Haberleri

Giresunspor, Alanyaspor deplasmanından galibiyetle dönmek istiyor

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Alanyaspor maçından galibiyetle dönmek istediklerini söyledi.

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Alanyaspor maçından galibiyetle dönmek istediklerini söyledi.

Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Yeşil-beyazlı ekipte eksik futbolcu bulunmazken, deplasmandan iyi bir sonuçla ayrılmanın hesapları yapılıyor.

Teknik Direktör Hakan Keleş, futbolcularını zorlu maça hazırlarken, bir yandan da motive ediyor.

Kayseri'de yaklaşık 10 gün süren kampın ardından çalışmalara Giresun'da devam ettiklerini söyleyen Teknik Direktör Hakan Keleş, "Kayseri kampı verimli oldu. Aramıza sonradan katılan arkadaşlarımızın da uyum süreci açısından faydalı geçti. 10 gün süren kamp sürecinin ardından tesislerimize gelerek burada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzde deplasmanda oyanyacağımız Alanyaspor maçı var. Bu maç her iki taraf içinde önem arz ediyor. Bizim bir oyun modelimiz var. Alanya maçı zor olacak. Tüm önlemlerimizi alarak iyi bir sonuçla oradan dönmek istiyoruz" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Aytemiz Alanyaspor Hakan Keleş Giresunspor Spor Haberler

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