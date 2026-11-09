Giresun Sanayispor, teknik direktör Yüksel Yeşilova ile anlaşmaya vardı

Giresun Sanayispor, teknik direktör Yüksel Yeşilova ile anlaşmaya vardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Suwen Kadın Futbol Süper Ligi ekibi Giresun Sanayispor, teknik direktör olarak Yüksel Yeşilova ile anlaştı. Kulüp, sezon hedefleri doğrultusunda anlaşmaya varıldığını belirterek Yeşilova'ya başarılar diledi; Yeşilova'nın Türkiye ve yurt dışında takımlarla çalıştığı kaydedildi.
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Giresun Sanayispor, teknik direktör Yüksel Yeşilova ile anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, sezon hedefleri doğrultusunda teknik direktörlük görevi için Yeşilova ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Yüksel Yeşilova'nın Türkiye'de ve yurt dışında birçok takım ile çalıştığı kaydedilen açıklamada, "Yüksel Yeşilova'ya kulübümüze hoş geldin diyor, camiamızla birlikte yürüyeceğimiz bu yolda kendisine sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA