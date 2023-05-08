Giresun'daki şok sonuç sonrası Ali Koç'un çağırdığı Jorge Jesus kulüp binasında! Masada tek bir konu var
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Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ile teknik direktör Jorge Jesus bir araya geldi. Dev zirvede Portekizli hoca ile son haftalardaki puan kayıpları konuşulacak.
Giresunspor beraberliği sonrası zirve yolunda büyük yara alan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'tan sürpriz bir hamle geldi.
TOPLANTIDA PUAN KAYIPLARI KONUŞULACAK
TRT Spor'un haberine göre, Başkan Ali Koç ve teknik direktör Jorge Jesus bir araya geldi. Toplantıda Portekizli hoca ile son haftalarda kaybedilen puan kayıpları konuşuluyor.
RAPOR İSTEYECEK
Ali Koç'un Jorge Jesus'u yolları ayırmak gibi bir niyetle çağırmadığı Giresunspor maçındaki kötü oyun nedeniyle rapor isteyeceği belirtildi.
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023
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