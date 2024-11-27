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Giden gidene: Beşiktaş'ta bir istifa daha

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Beşiktaş Kulübü yönetiminde ayrılıklar devam ediyor. Asbaşkan Onur Göçmez, Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Bradley Howard Friedel'ın ayrılıklarının ardından istifa dilekçesini yazılı olarak kulübe gönderdi.

Süper Lig devi Beşiktaş Kulübü yönetiminde ayrılıklar devam ediyor. Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Onur Göçmez istifasını yönetime sundu.

Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel'a katkıları için dün gece teşekkür edilirken, Asbaşkan Onur Göçmez bu sabah istifa etti. Göçmez aldığı bu kararı ve istifa dilekçesini yazılı olarak Kulübe gönderdi.

3. AYRILIK

Beşiktaş, futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile de gece yarısıs yolların ayrıldığını duyurdu. Beşiktaş'ta Onur Göçmez'in istifasının ardından yönetim kurulunda istifaların devam etmesi bekleniyor.

Giden gidene: Beşiktaş'ta bir istifa daha
Haberler.com / Fatih Kocatürk - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBörü 24:

Rıza Hocanın ahı var klüpte

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Beşiktaş taraftarı gitmez maçlara artık avrupa maçları dışında

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
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