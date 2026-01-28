Gidecek mi kalacak mı? Jhon Duran son kararını verdi
Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Kolombiyalı santrfor Jhon Duran'ın geleceği netleşti. Avrupa'dan bazı kulüplerin ilgisinin olduğu öne sürülen Duran Fenerbahçe'den ayrılmak istemediğini yönetime bildirdi. 22 yaşındaki futbolcunun bu kararının ardından sezon sonuna kadar Fenerbahçe forması giymesi bekleniyor.
Avrupa'dan bazı kulüplerin ilgisinin olduğu öne sürülse de, oyuncunun henüz resmi bir teklif almadığı belirtildi.
AYRILIK İSTEMİYOR
TRT Spor'da yer alan habere göre Jhon Duran, Fenerbahçe'den ayrılmak istemediğini sarı-lacivertli yönetime bildirdi. 22 yaşındaki futbolcunun bu kararının ardından sezon sonuna kadar Fenerbahçe forması giymesi bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan kiralanan Jhon Duran, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 21 maça çıktı. Kolombiyalı golcü bu karşılaşmalarda 5 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
SÖZLEŞME DETAYI
Piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösterilen Jhon Duran'ın Fenerbahçe ile olan kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.