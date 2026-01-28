Haberler

Gidecek mi kalacak mı? Jhon Duran son kararını verdi

Gidecek mi kalacak mı? Jhon Duran son kararını verdi
Güncelleme:
Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Kolombiyalı santrfor Jhon Duran'ın geleceği netleşti. Avrupa'dan bazı kulüplerin ilgisinin olduğu öne sürülen Duran Fenerbahçe'den ayrılmak istemediğini yönetime bildirdi. 22 yaşındaki futbolcunun bu kararının ardından sezon sonuna kadar Fenerbahçe forması giymesi bekleniyor.

  • Jhon Duran, Fenerbahçe'den ayrılmak istemediğini kulüp yönetimine bildirdi.
  • Jhon Duran'ın Fenerbahçe ile olan kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
  • Jhon Duran, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 21 maça çıktı ve 5 gol, 3 asist yaptı.

Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Kolombiyalı santrfor Jhon Duran'ın geleceğiyle ilgili belirsizlik sona erdi. Avrupa'dan bazı kulüplerin ilgisinin olduğu öne sürülse de, oyuncunun henüz resmi bir teklif almadığı belirtildi.

AYRILIK İSTEMİYOR

TRT Spor'da yer alan habere göre Jhon Duran, Fenerbahçe'den ayrılmak istemediğini sarı-lacivertli yönetime bildirdi. 22 yaşındaki futbolcunun bu kararının ardından sezon sonuna kadar Fenerbahçe forması giymesi bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan kiralanan Jhon Duran, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 21 maça çıktı. Kolombiyalı golcü bu karşılaşmalarda 5 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

SÖZLEŞME DETAYI

Piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösterilen Jhon Duran'ın Fenerbahçe ile olan kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
