Antetokounmpo'nun 6 haftaya kadar sahalardan uzak kalması bekleniyor

Güncelleme:
Milwaukee Bucks'ın yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo'nun baldırındaki sakatlık nedeniyle yaklaşık 4 ila 6 hafta boyunca sahalardan uzak kalması bekleniyor. Antetokounmpo, benzer bir sakatlık nedeniyle sezonun başında da 8 maç kaçırmıştı.

Bucks'ın yıldız oyuncusu, dün Denver Nuggets'a karşı 102-100'lük mağlubiyetle sonuçlanan maçın ilk yarısında sağ baldırı sargılı oynadıktan sonra bitime 34 saniye kala oyundan çıkmıştı.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
