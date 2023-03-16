73. FIFA Kongresi'ndeki başkanlık seçimine tek aday olarak giren mevcut başkan Gianni Infantino, yeniden FIFA başkanlığına seçildi. Seçimin ardından konuşma yapan Infantino, "Destekleriniz beni onurlandırdı ve duygulandırdı." ifadelerini kullandı.

Ruanda'nın başkenti Kigali'de düzenlenen 73. FIFA Kongresi'ndeki başkanlık seçimine tek aday olarak giren 52 yaşındaki Infantino, 2027 yılına kadar FIFA Başkanlığı görevini yürütecek.

"HEPİNİZİ SEVİYORUM"

Seçimin ardından yaptığı kısa teşekkür konuşmasında, "FIFA Başkanı olmak inanılmaz bir onur, ayrıcalık ve aynı zamanda sorumluluk. Desteğiniz beni onurlandırdı ve duygulandırdı. Beni sevenlerin nefret edenlerden çok olduğunu biliyorum. Hepinizi seviyorum." ifadelerini kullandı.

TFF'DEN KUTLAMA MESAJI

TFF bir dönem daha FIFA başkanlığına seçilen Infantino için yayınladığı mesajda, "FIFA'nın Ruanda'nın başkenti Kigali'de yapılan 73. Olağan Kongresi'nde başkanlığa tekrar seçilen Gianni Infantino'yu kutlar, yeni görev döneminde başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.