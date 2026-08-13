Enes Ünal, Getafe'ye Geri Döndü
İspanya ekibi Getafe, Bournemouth'tan milli golcü Enes Ünal'ı transfer etti. 29 yaşındaki futbolcu, 2020-2024 yıllarında da Getafe forması giymişti. Bournemouth'ta 58 maçta 5 gol kaydeden Ünal, eski takımına yeniden katıldı.
İspanya ekibi Getafe, İngiltere'nin Bournemouth takımından milli futbolcu Enes Ünal'ı kadrosuna kattı.
Getafe Kulübü, 29 yaşındaki golcü futbolcunun transferi için Bournemouth ile anlaşma sağlandığını açıkladı.
Kariyerine Bursaspor'da başlayan Enes Ünal, 2020-2024 yıllarında da Getafe forması giydi.
Milli futbolcu, 2024'ten bu yana görev yaptığı Bournemouth'ta 58 maça çıktı ve 5 gol kaydetti.
Kaynak: AA