GESF Başkanı Ayhan Yıldırım, IBSA Yönetim Kurulu Üyesi Seçildi

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu (GESF) Başkanı Ayhan Yıldırım, Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Ayhan Yıldırım ayrıca Avrupa kıtasını temsilen IBSA'nın en üst karar organı olan İcra Kurulu (Executive Committee) üyeliğine de getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım, göreve seçilmekten büyük onur duyduğunu belirtti.

Görme engelliler sporu adına sorumluluk aldığını ve elinden geleni yapacağını aktaran Yıldırım, "Arkamızda milletimizin gücünü hissederek, görme engelli sporcularımıza yeni ufuklar açmak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için azimle çalışacağız. Başta IBSA Başkanı Ilgar Rahimov olmak üzere destek veren tüm ilgililere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.